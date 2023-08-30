ПВО сбила над Рязанской областью еще один украинский дрон

Украинский дрон был перехвачен и уничтожен в небе над Рязанской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации.

Как следует из заявления Минобороны, около 4.00 мск 30 августа была пресечена попытка киевского режима с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа совершить террористическую атаку на объекты, расположенные на территории России. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над Рязанской областью.

Ранее сообщалось, что в районе бухты Севастополя отражена атака украинских БПЛА с моря. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) закончили работу в Севастопольской акватории. Согласно сообщению главы региона, на данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет.

Еще один украинский беспилотник был перехвачен над Московской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.