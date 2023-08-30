Украинский беспилотник перехвачен над Московской областью

Над Московской областью был перехвачен украинский беспилотник. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, 30 августа около 3:30 мск была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

«Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области», — указали в Минобороны.

До этого ведомство сообщало об уничтожении беспилотника над Рязанской областью.

Минобороны РФ также информировало, что средства ПВО перехватили украинский БПЛА над Калужской областью.

В ночь на 30 августа жители Пскова заявили о взрывах со стороны аэропорта. Сообщалось также о звуках, похожих на автоматные очереди.

По информации Telegram-канала Baza, атака началась в 23:40 по местному времени. В районе воздушной гавани сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Уточнялось, что российские военные также пытаются сбить беспилотники из стрелкового оружия.

Позднее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил атаку беспилотников на аэропорт Пскова.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.