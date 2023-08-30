Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью

Над Рязанской областью уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, 30 августа около 2:30 мск была пресечена попытка Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», — сказано в сообщении.

До этого Минобороны РФ информировало, что средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над Калужской областью. Сообщалось также, что БПЛА были сбиты над Брянской и Орловской областями.

В ночь на 30 августа жители Пскова заявили о взрывах со стороны аэропорта. Сообщалось также о звуках, похожих на автоматные очереди.

По информации Telegram-канала Baza, атака началась в 23:40 по местному времени. В районе воздушной гавани сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Уточнялось, что российские военные также пытаются сбить беспилотники из стрелкового оружия.

Позднее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил атаку беспилотников на аэропорт Пскова. По его словам, Минобороны России отражает атаку дронов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.