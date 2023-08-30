Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки беспилотников с моря

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с моря.

По его словам, в районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) отражают атаки дронов с моря.

«Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — добавил чиновник.

30 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал про атаку беспилотников на аэропорт Пскова. По его словам, силы Министерства обороны РФ в псковском аэропорту отразили атаку дронов.

Telegram-канал Mash писал, что четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военный аэродром.

Также 30 августа сообщалось, что в Брянске был сбит БПЛА.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.