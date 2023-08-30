Под Киевом произошли взрывы

Взрывы прозвучали в ночь на среду, 30 августа, недалеко от окраин Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Киевская городская военная администрация.

По ее данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Других подробностей на текущий момент нет.

В настоящее время на большей части территории Украины, включая столицу страны, объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в городе Кривом Роге Днепропетровской области Украины в ночь на 30 августа произошли взрывы.

До этого стало известно, что несколько взрывов прогремели в Днепропетровской области неподалеку от аэродрома Майское.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.