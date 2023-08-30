Над Орловской областью сбили два беспилотника

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил в своем Telegram-канале, что над территорией региона были сбиты два беспилотника.

«Сегодня ночью при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбиты два беспилотных летательных аппарата», — сказано в сообщении губернатора.

Клычков добавил, что информации о повреждениях и пострадавших на данный момент нет. По его словам, все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности.

До этого Минобороны России сообщало, что в ночь на среду российскими военными была пресечена попытка террористической атаки беспилотниками самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории РФ. Согласно сообщению ведомства, дежурными средствами ПВО были сбиты три украинских беспилотника над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также сообщал об атаке беспилотников на аэропорт Пскова. По информации Telegram-канала Baza, атака началась в 23:40 по местному времени. В районе воздушной гавани сработали системы противовоздушной обороны.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.