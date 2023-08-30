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Над Калужской областью сбит украинский беспилотник

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Калужской областью

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Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Калужской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«30 августа около 02:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области», — сказано в сообщении ведомства.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Брянской и Орловской областями.

В ночь на 30 августа жители Пскова заявили о взрывах со стороны аэропорта. Сообщалось также о звуках, похожих на автоматные очереди.

По информации Telegram-канала Baza, атака началась в 23:40 по местному времени. В районе воздушной гавани сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Уточнялось, что российские военные также пытаются сбить беспилотники из стрелкового оружия.

Позднее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил атаку беспилотников на аэропорт Пскова. По его словам, Минобороны России отражает атаку дронов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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