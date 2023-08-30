Минобороны России сообщило о предотвращении теракта в Брянской и Орловской областях

Минобороны России сообщило, что в ночь на среду российскими военными была пресечена попытка террористической атаки беспилотниками самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В ночь на 30 августа жители Пскова заявили о взрывах со стороны аэропорта. Сообщалось также о звуках, похожих на автоматные очереди.

По информации Telegram-канала Baza, атака началась в 23:40 по местному времени. В районе воздушной гавани сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Уточнялось, что российские военные также пытаются сбить беспилотники из стрелкового оружия.

Позднее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил атаку беспилотников на аэропорт Пскова. По его словам, Минобороны России отражает атаку дронов.

Днем 29 августа Минобороны России сообщало о пресечении попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) на территории России.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.