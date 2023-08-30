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В Кривом Роге на Украине произошли взрывы

РБК-Украина: в городе Кривом Роге произошли взрывы

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Igor Kvochka./Wikimedia Commons

В городе Кривом Роге Днепропетровской области Украины в ночь на среду произошли взрывы. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Подробности на данный момент неизвестны. Местные власти ситуацию не комментировали.

В настоящее время в регионе действует воздушная тревога.

Ранним утром 28 августа появилась информация о мощных взрывах в Кривом Роге. За некоторое время до этого на Украине объявили воздушную тревогу в ряде регионов. Позднее стало известно о новых взрывах в городе.

22 августа глава Военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул заявлял, что взрыв в городе повредил объект энергетической инфраструктуры. По словам чиновника, после взрыва часть общественных учреждений в городе перешла на генераторы, при этом несколько улиц и линий электротранспорта оказались обесточены.

24 августа в украинском Днепропетровске (Днепре) произошли взрывы. По имеющимся у украинских СМИ сведениям в сторону Днепропетровска и Кривого Рога направили ударные дроны-камикадзе.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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