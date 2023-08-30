Жители Брянска сообщают о взрыве в городе

Telegram-канал Shot сообщил, что его подписчики из Брянска сообщают о громком звуке взрыва в городе. По словам очевидцев, его было хорошо слышно в районах Володарка и Советский.

Также произошла атака дронов на военный аэродром в Пскове. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на аэропорт Пскова нет жертв. Он отметил, что находится на месте происшествия. Масштаб разрушений уточняется.

Сообщалось, что четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военный аэродром.

Специфика повреждений пока уточняется. В то же время налеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжаются и применяется система противовоздушной обороны (ПВО). Также предпринимались попытки сбить БПЛА с помощью стрелкового оружия.

Перед этим жители Пскова сообщили о взрывах в районе аэропорта. Сообщалось, что атака началась в 23:40 по местному времени. Работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

29 августа украинский дрон был сбит самолетом морской авиации над акваторией Черного моря.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.