В США заявили, что не дают ВСУ оружие со складов, если это вредит боеготовности страны

Заместитель министра обороны США по закупкам вооружений Уильям Лаплант заявил, что Вашингтон не передают Украине оружие, если это может плохо отразиться на боеготовности Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

По его словам, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли и шеф Пентагона Ллойд Остин «оценивают каждый предмет», который решают забрать с американских складов для передачи Киеву.

«Если они думают, что это как-то негативно повлияет на боеготовность или увеличит риск, то мы этого делать не будем», — сказал Лаплант.

Он также указал, что руководство минобороны пристально следит за уровнем боеготовности страны. При этом для помощи Украине Вашингтон совместно с союзниками нарастил производство продукции, включая артиллерийские снаряды, которые чаще всего используются украинскими вооруженными силами, добавил Лаплант.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отправляет слишком много оружия на Украину.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.