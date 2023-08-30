Вашингтон к концу года может одобрить поставку Тайваню крылатых ракет дальностью 370 км

К концу этого года США, скорее всего, одобрят продажу Тайваню крылатых ракет воздушного базирования AGM-158 JASSM, имеющих дальность 370 км. Об этом сообщает, ссылаясь на источник в Министерстве обороны Тайваня, газета Taipei Times.

Анонимный чиновник в военном ведомстве сообщил об этом изданию спустя всего несколько часов после того, как Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США (DSCA) одобрило экспорт в Японию 50 ракет JASSM стоимостью $104 млн.

По словам источника, Тайвань уже давно стремится получить американские ракеты JASSM, в том числе базовую модель AGM-158 с дальностью полета 370 км и AGM-158B, дальность действия которой составляет 1000 км.

То, что Вашингтон объявил о поставках ракет Японии, может означать, что США готовы положительно ответить на запрос Тайваня о приобретении JASSM, считает чиновник.

Ранее в Пентагоне заявили, что Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для истребителей F-16 на $500 млн.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.