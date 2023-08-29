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В США заявили, что ЦРУ сомневается в способности ВСУ прорвать оборону России

Defense News: в ЦРУ полагают, что ВСУ уже не смогут прорвать оборону России

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Обозреватель Defense News Дэниел Депетрис написал, что разведывательное сообщество США скептически оценивает способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробиться через оборонительные рубежи России в зоне проведения специальной военной операции.

По его словам, стремления украинского президента Владимира Зеленского «сталкиваются с суровой реальностью». Как считает колумнист, контрнаступление ВСУ вряд ли увенчается успехом. Он отметил, что украинской армии следует найти способ прорвать три уровня российских фортификаций и, что не менее важно, удержать эти позиции, не теряя свои силы и не ухудшая способность защищаться от контратак.

«Разведывательное сообщество США скептически относится к тому, что это может быть сделано в этом году, если вообще когда-либо произойдет», — заявил Депетрис.

По его мнению, администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена нужно отказаться от интенсивных поставок оружия Киеву и изменить собственную политику в сторону вооруженного нейтралитета.

Ранее стало известно о планах Киева продолжить контрнаступление в 2024 году.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять Харьков и Купянск из-за того, что Вооруженные силы страны не могут держать оборону.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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