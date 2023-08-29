На Украине сообщили о разработке новых наземных дронов

На Украине при содействии США разработали новые виды наземных дронов. Об этом сообщает интернет-издание Business Insider.

«Украина заявила, что протестировала новый набор наземных дронов», — уточнили в публикации.

На опубликованных фотографиях представлены колесная и гусеничная техника с размещенными на ней камерами, средствами обработки сигналов, установками для ведения огня. Кроме того, видны и минометные снаряды.

Военные аналитики отметили, что в разработке моделей участвовало подразделение Министерства обороны США. Украинские власти рассчитывает ввести новые дроны в эксплуатацию в течение следующих нескольких недель.

25 августа китайская газета Asia Times сообщила, что Украина станет самой дорогой операцией в истории США. Восстановление территории страны обойдется Западу не менее чем в $600 млрд. Для сравнения отмечается, что вся программа послевоенного восстановления Ирака предусматривала $60 млрд.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.