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Власти ДНР рассказали о тактике ВСУ на Артемовском направлении

Пушилин заявил, что ВСУ перегруппировываются на флангах Артемовска

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины снизили интенсивность боев на флангах Артемовска в целях перегруппировки и сохранения силы для возвращения прежних позиций. Его слова передает РИА Новости.

По данным врио главы ДНР, фланги Артемовска до сих пор представляют собой горячее направление, а близ населенных пунктов Клещеевка и Андреевка украинская армия регулярно предпринимает попытки контратаки, которые, в свою очередь отражаются российскими военными.

Пушилин отметил, что ВС России используют все возможности для улучшения своих позиций и предпринимают дополнительные меры в целях недопущения контрнаступления ВСУ.

«Подразделения сил Российской Федерации к этому готовы», — резюмировал он.

До этого Пушилин назвал самые горячие точки линии фронта в ДНР. По его словам, таковыми являются населенные пункты Урожайное и Старомайорское.

Ранее Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске.

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Контрнаступление Украины
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