Власти ДНР рассказали о тактике ВСУ на Артемовском направлении

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины снизили интенсивность боев на флангах Артемовска в целях перегруппировки и сохранения силы для возвращения прежних позиций. Его слова передает РИА Новости.

По данным врио главы ДНР, фланги Артемовска до сих пор представляют собой горячее направление, а близ населенных пунктов Клещеевка и Андреевка украинская армия регулярно предпринимает попытки контратаки, которые, в свою очередь отражаются российскими военными.

Пушилин отметил, что ВС России используют все возможности для улучшения своих позиций и предпринимают дополнительные меры в целях недопущения контрнаступления ВСУ.

«Подразделения сил Российской Федерации к этому готовы», — резюмировал он.

До этого Пушилин назвал самые горячие точки линии фронта в ДНР. По его словам, таковыми являются населенные пункты Урожайное и Старомайорское.

Ранее Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске.