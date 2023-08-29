Богомаз: нанесен удар по обстрелявшим Брянскую область украинским военным

Вооруженные силы России нанесли ответный удар по обстрелявшим поселок Климово в Брянской области украинским военным. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ», — написал он.

По информации главы региона, удар пришелся на местность неподалеку от населенного пункта Семеновка.

29 августа появилось видео массового обстрела поселка Климово в Брянской области. Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные открыли огонь из реактивной системы залпового огня «Град» по поселку Климово.

Часом ранее администрация Климовского района Брянской области сообщила, что район подвергается обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины и всех жителей призвали срочно спуститься в укрытия.

Ранее ВСУ атаковали российский регион из танка.