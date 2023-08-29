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Экс-премьер Украины заявил о нехватке живых ресурсов для мобилизации

Экс-премьер Азаров: Украина не найдет ресурсы для мобилизации 3 млн человек

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Украинские власти не смогут провести мобилизацию еще трех миллионов человек из-за нехватки людей и оружия, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире передачи «Соловьев Live» на телеканале «Россия 1».

«По факту нет 3 млн, которых они смогут мобилизовать», — рассказал экс-политик.

Кроме того, по информации Азарова, у республики отсутствуют организационные и материально-технические возможности, чтобы обеспечить армию «хотя бы стрелковым оружием», даже при поддержке стран Запада.

Азаров предположил, что у Киева получится мобилизовать еще максимум 400 тыс. граждан, но эта волна массового призыва станет финальной по причине исчерпания человеческого ресурса.

До этого Совет нацбезопасности Украины допустил дополнительный призыв в ряды ВСУ.

По словам бывшего посла Луганской народной республики в Москве Родиона Мирошника, Киев попытается до весны мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины более 300 тыс. жителей страны, чтобы компенсировать потери, в том числе понесенные в ходе неудачного контрнаступления.

Ранее экс-премьер Украины признал, что страна утратила независимость.

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