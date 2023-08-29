Власти Брянской области опровергли смерть ребенка из-за обстрела ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале выпустил опровержение своего предыдущего сообщения о смерти ребенка из-за обстрела ВС Украины.

«По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась. В настоящее время погибли двое мирных жителей — мужчина 2003 года и женщина 1994 года», — написал глава региона.

До этого Богомаз заявил в Telegram-канале, что ВС Украины обстреляли из реактивной системы залпового огня поселок Климово, в результате чего погибли люди, в том числе ребенок. Тогда он указал, что из-за обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети.

Вечером 29 августа Вооруженные силы Украины начали массовый обстрел из реактивной системы залпового огня «Град» поселка Климово в Брянской области.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.