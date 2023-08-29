Губернатор Курской области заявил об обстреле села со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что ВС Украины обстреляли село Троицкое Кореневского района и перебили линию электропередачи.

«Зафиксировано 2 прилета. К счастью, никто из местного населения не пострадал. Жилые дома и хозпостройки не повреждены, но перебита линия электропередачи», — написал он.

До этого сообщалось, что в Курской области неизвестные вбили деревянные палки в стрелочный перевод на железной дороге, который вел к военному аэродрому. По информации источника, днем 28 августа стрелки военизированной охраны, сопровождавшие на военный аэродром состав с цистернами реактивного топлива для самолетов, обнаружили на железной дороге вбитые в перевод и засыпанные ветками деревянные палки. Полиция ищет диверсантов.

28 августа стало известно, что ВСУ атаковали Курскую область картонными дронами.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.