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The Guardian: Украина не ожидала прорыва ВС РФ под Харьковом

The Guardian: прорыв фронта армией РФ под Харьковом стал неожиданностью для ВСУ

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Военнослужащие ВСУ не ожидали, что ВС РФ осуществят прорыв фронта в Харьковской области. Об этом сообщает The Guardian.

«Контрнаступление Украины, начавшееся в июне, было направлено на то, чтобы заставить Россию перейти к обороне. Но в первой половине августа российские войска предприняли наступление на Купянск и его окрестности. <…> Украинцы оказались застигнутыми врасплох, и фронт сдвинулся», — сказано в материале.

Там отмечается, что украинская армия опасается разгрома ВСУ в Купянске, так же, как это было весной в Артемовске (Бахмут).

До этого бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер в эфире телепередачи U.S. Tour of Duty заявил, что Вооруженные силы Украины сдадут Харьков без боя. Он считает, что при падении украинской линии обороны ВСУ отступят на противоположный берег Днепра и не станут пытаться защищать Харьков.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

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