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В Брянской области заявили о гибели ребенка при обстреле ВСУ поселка из РСЗО

Брянский губернатор Богомаз: ребенок погиб из-за обстрела ВСУ поселка из РСЗО

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram-канале, что ВС Украины обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) поселок Климово, в результате чего погибли люди, в том числе ребенок.

«Повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов. Нарушено энергоснабжение», — написал губернатор и отметил, что на месте работают специалисты, которые, в том числе, оказывают людям медпомощь.

По его словам, из-за обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети. При этом обстрел также привел к гибели людей, среди которых ребенок.

До этого российское Минобороны сообщило, что была пресечена попытка ВСУ совершить атаку беспилотным летательным аппаратом на территории России. В ведомстве добавили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

Также 25 августа стало известно, что ВСУ обстреляли международный пункт пропуска в Брянской области.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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