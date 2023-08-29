Минобороны сообщило о предотвращении атаки БПЛА по территории России

Российское Минобороны сообщило, что была пресечена попытка ВСУ совершить атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) на территории России.

«Сегодня около 16 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве добавили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

28 августа сообщалось, что украинские вооруженные силы, по предварительным данным, обстреляли из танка Брянскую область.

До этого стало известно, что ВСУ обстреляли международный пункт пропуска в Брянской области. Тогда из танка ВСУ выпустили три снаряда калибра 125 мм по селу Случаевск. Было повреждено здание МАПП.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.