В Минобороны России рассказали о ситуации на Южнодонецком направлении

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные на Южнодонецком направлении ликвидировали до 100 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией уничтожили до 100 украинских военнослужащих», — сказал он.

Представитель российского оборонного ведомства отметил, что на этом направлении украинская армия за сутки потеряла две гаубицы: «Акация» и «Гиацинт-Б», три автомобиля и две боевые бронированные машины.

Также Игорь Конашенков заявил, что российские военные на Красно-Лиманском направлении отразили три атаки ВСУ.

До этого Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники украинских войск на Южнодонецком направлении. Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 нанесли удары управляемыми ракетами.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.