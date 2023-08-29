В Минобороны России заявили об улучшении положения на Донецком направлении

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что на Донецком направлении «Южная» группировка войск смогла отразить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Невельское и улучшить положение по переднему краю.

«Отражена атака штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Невельского в Донецкой народной республике и улучшено положение по переднему краю», — сказал он.

Также Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные на Красно-Лиманском направлении отразили три атаки украинских войск, в результате чего были уничтожены до 80 солдат ВСУ.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве проинформировали, что украинская армия на Донецком направлении в течение суток потеряла 340 военнослужащих.

До этого Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники украинских войск на Южнодонецком направлении. Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 нанесли удары управляемыми ракетами.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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