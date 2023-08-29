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Минобороны РФ заявило о ликвидации командно-наблюдательных пунктов ВСУ

МО: ВС РФ поразили в ДНР два командно-наблюдательных пункта мехбригады ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие за сутки ликвидировали два командно-наблюдательных пункта ВС Украины в районе населенного пункта ДНР. Об этом говорится в сводке ведомства.

«В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ», — сказано в сообщении.

Также в Министерстве обороны России сообщали, что российским военным силам удалось отразить две атаки украинских подразделений в районе Вербового на территории Запорожской области. Также были уничтожены два бронированных автомобиля, четыре машины, три артиллерийские системы М777 и две гаубицы М119 американского производства.

Кроме того, в Минобороны России рассказали о ситуации на Купянском направлении. Экипажи штурмовой и армейской авиации нанесли 13 ударов по скоплению живой силы и огневых средств подразделений украинских военных.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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