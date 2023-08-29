В Минобороны сообщили об отражении трех атак ВСУ на одном из направлений

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные на Краснолиманском направлении отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Уничтожено до 80 украинских военнослужащих», — отметил он.

В российском оборонном ведомстве указали, что в результате этих атак украинская армия потеряла два пикапа, три боевые бронированные машины и две боевые машины пехоты.

Также Минобороны РФ заявили, что российские военные отразили шесть украинских атак в районах населенных пунктов на Купянском направлении.

Кроме того, Игорь Конашенков проинформировал, что Вооруженные силы Украины на Донецком направлении в течение суток потеряли 340 бойцов.

До этого Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники украинских войск на Южнодонецком направлении. Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 нанесли удары управляемыми ракетами.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.