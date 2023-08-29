Минобороны РФ заявило о ликвидации военных ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны России сообщило, что на Херсонском направлении российские военнослужащие ликвидировали до 20 военных ВС Украины. Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30», — сказано в сообщении.

Также стало известно, что российские войска уничтожили эшелон с артиллерийскими боеприпасами Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Дорожное.

Кроме того, российское оборонное ведомство сообщало, что транспортно-боевыми вертолетами Ми-35М Центрального военного округа на Краснолиманском направлении был уничтожен опорный пункт украинских войск.

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