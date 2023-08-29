Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ заявило о ликвидации военных ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВС РФ ликвидировали до 20 военных ВСУ на Херсонском направлении

close
100%
Александр Кондратюк/РИА Новости

Минобороны России сообщило, что на Херсонском направлении российские военнослужащие ликвидировали до 20 военных ВС Украины. Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30», — сказано в сообщении.

Также стало известно, что российские войска уничтожили эшелон с артиллерийскими боеприпасами Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Дорожное.

Кроме того, российское оборонное ведомство сообщало, что транспортно-боевыми вертолетами Ми-35М Центрального военного округа на Краснолиманском направлении был уничтожен опорный пункт украинских войск.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях