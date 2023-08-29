В ДНР уничтожили украинский эшелон с боеприпасами

Российские войска уничтожили эшелон с артиллерийскими боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Дорожное, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, эшелон был поражен ракетным ударом на станции разгрузки.

До этого российские войска нанесли ракетный удар по украинскому эшелону с артиллерийскими боеприпасами на Донецком направлении. Разведка выявила прибытие на станцию грузового эшелона, после чего координаты передали расчету ракетного комплекса наземного базирования.

В результате атаки были уничтожены около 30 украинских военных и 10 единиц техники.

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