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В ДНР уничтожили украинский эшелон с боеприпасами

МО РФ: в ДНР уничтожен эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска уничтожили эшелон с артиллерийскими боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Дорожное, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, эшелон был поражен ракетным ударом на станции разгрузки.

До этого российские войска нанесли ракетный удар по украинскому эшелону с артиллерийскими боеприпасами на Донецком направлении. Разведка выявила прибытие на станцию грузового эшелона, после чего координаты передали расчету ракетного комплекса наземного базирования.

В результате атаки были уничтожены около 30 украинских военных и 10 единиц техники.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре..

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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