Российским военным силам удалось отразить две атаки украинских подразделений в районе Вербового на территории Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области», — уточнил представители Минобороны РФ.

В военном ведомстве России добавили, что за прошедшие сутки на указанном направлении уничтожено до 90 бойцов ВСУ.

Также были уничтожены два бронированных автомобиля, четыре машины, три артиллерийские системы М777 и две гаубицы М119 американского производства.

Еще ВС РФ уничтожили орудие FH-70 производства Великобритании, поставленное военным силам Украины.

До этого в Минобороны России рассказали о ситуации на Купянском направлении. Экипажи штурмовой и армейской авиации нанесли 13 ударов по скоплению живой силы и огневых средств подразделений украинских военных.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.