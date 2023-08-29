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Российские военные рассказали об отражении атак ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило об отражении двух атак ВСУ Запорожской области

Российским военным силам удалось отразить две атаки украинских подразделений в районе Вербового на территории Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области», — уточнил представители Минобороны РФ.

В военном ведомстве России добавили, что за прошедшие сутки на указанном направлении уничтожено до 90 бойцов ВСУ.

Также были уничтожены два бронированных автомобиля, четыре машины, три артиллерийские системы М777 и две гаубицы М119 американского производства.

Еще ВС РФ уничтожили орудие FH-70 производства Великобритании, поставленное военным силам Украины.

До этого в Минобороны России рассказали о ситуации на Купянском направлении. Экипажи штурмовой и армейской авиации нанесли 13 ударов по скоплению живой силы и огневых средств подразделений украинских военных.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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