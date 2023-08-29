Минобороны РФ заявило об отражении шести атак ВСУ на Купянском направлении

Минобороны России сообщило, что российские военные отразили шесть атак ВС Украины в районах населенных пунктов на Купянском направлении. Об этом говорится в сводке ведомства.

По его информации, на данном направлении ВС РФ отразили за сутки «шесть атак 43-й и 115-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики».

До этого сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по украинскому эшелону с артиллерийскими боеприпасами на Донецком направлении. В Минобороны РФ уточнили, что разведка выявила прибытие на станцию разгрузки украинского эшелона, после чего координаты были переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования. На видео Минобороны показаны кадры с разведывательного беспилотника над железнодорожной станцией, который запечатлел взрыв от попадания ракет.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.