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Российская ПВО сбила украинскую противокорабельную ракету

Российская ПВО сбила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» в зоне СВО

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КБ «Луч»

Российская система противовоздушной обороны сбила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Кроме того, удалось перехватить два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Также Министерство обороны России сообщало, что утром 29 августа средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Тульской областью.

Накануне российское военное ведомство информировало, что дежурные средства противоракетной обороны около 11 утра сбили украинскую крылатую ракету в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым.

В тот же день Минобороны сообщало, что украинские власти предприняли очередную попытку атаки двумя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам РФ, их уничтожили дежурные средства ПВО.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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