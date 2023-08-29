Украинский дрон сбит самолетом морской авиации над акваторией Черного моря

Минобороны Российской Федерации сообщило, что силы РФ пресекли попытку ВС Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотника по объектам на территории России.

«Сегодня около 12 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что артиллерия отряда специального назначения «Викинг» Вооруженных сил России ликвидировала украинскую пехоту при попытке контратаки в районе Клещеевки под Артемовском. На кадрах, опубликованных РИА Новости, видно, как российские беспилотники обнаружили солдат Вооруженных сил Украины в лесопосадке. После получения координат цели артиллерия нанесла точный удар по пехоте украинской армии.

Также стало известно, что в России создали комплекс FPV-перехватчика для уничтожения украинских БПЛА.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.