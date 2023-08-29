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The Guardian написала, что ВСУ передали бронетранспортеры времен Вьетнамской войны

The Guardian: ВСУ выдали M113 времен Вьетнамской войны вместо БМП Bradley

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Военные ВС Украины на Купянском направлении жалуются на то, что им отправили бронетранспортеры M113 времен Вьетнамской войны вместо боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщает The Guardian.

«Были жалобы от солдат на то, что в Германии их обучали использовать Bradley, но вместо этого они были оснащены M113 времен войны во Вьетнаме», — сказано в сообщении.

До этого заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс сообщала, что США отправили на Украину больше трех миллионов реактивных снарядов и ракет за полтора года с начала конфликта. Хикс также напомнила, что объем помощи Украине со стороны США уже превышает $43 млрд. Белый дом запросил у конгресса для Киева дополнительно $21 млрд, в том числе $13 млрд — на поставки вооружения.

Как писала Financial Times, многие страны Запада считают, что более удобно посылать Украине устаревшие модели танка Leopard 1, чтобы не отдавать ей более дорогие резервы танка Leopard 2.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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