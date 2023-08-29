Экипажи российских Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении.

По данным оборонного ведомства, российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 нанесли удары управляемыми ракетами по бронетехнике ВСУ, уничтожив две единицы техники вместе с экипажами.

Ранее в тот же день российское Минобороны показало видео уничтожения эшелона украинских ВС с боеприпасами на Донецком направлении.

В министерстве сообщили, что ВСУ потеряли около 30 украинских военных и 10 единиц техники.

По последним данным, на этом направлении за сутки ВСУ потеряли до 100 человек, две бронемашины, три автомобиля, два орудия Д-20 и гаубицу «Мста-Б».

До этого украинская армия потеряла за 24 часа до 130 человек на Южно-Донецком направлении, сообщало Минобороны.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.