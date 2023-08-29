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Экипажи российских Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении

МО РФ показало кадры удара по бронетехнике ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении.

По данным оборонного ведомства, российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 нанесли удары управляемыми ракетами по бронетехнике ВСУ, уничтожив две единицы техники вместе с экипажами.

Ранее в тот же день российское Минобороны показало видео уничтожения эшелона украинских ВС с боеприпасами на Донецком направлении.

В министерстве сообщили, что ВСУ потеряли около 30 украинских военных и 10 единиц техники.

По последним данным, на этом направлении за сутки ВСУ потеряли до 100 человек, две бронемашины, три автомобиля, два орудия Д-20 и гаубицу «Мста-Б».

До этого украинская армия потеряла за 24 часа до 130 человек на Южно-Донецком направлении, сообщало Минобороны.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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