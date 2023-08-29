Российский полковник в отставке назвал способ улучшить ПВО России

Директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что для повышения эффективности российской системы противовоздушной обороны (ПВО) нужно создать автоматизированную систему.

Он пояснил, что каждая система ПВО решает конкретные задачи. Эксперт указал, что существуют системы войсковой противовоздушной обороны, а есть объектовые системы.

«Кроме того, они делятся по дальности: есть большой дальности, есть средней, есть малой», — отметил полковник в отставке.

Кнутов указал, что войсковая система призвана прикрывать войска на поле боя, а объектовая — прикрывать военные и гражданские объекты на территории страны. К войсковой ПВО относятся комплексы «Тор-М2» и С300-В4.

«Один малой дальности, другой — большой. Второй способен решать задачи не только противовоздушной, но и противоракетной обороны. Если говорить о комплексах объектовых, то это С400, С350 «Витязь», С300 ПМ-2 и комплекс «Панцирь», — объяснил он.

Также военный сообщил, что С350 «Витязь» в зоне специальной военной операции смог отработать в автоматическом режиме без участия человека, из-за чего в западных странах эту систему назвали «уничтожителем крылатых ракет».

«К войсковым ПВО нужно добавить еще «Бук-М2» и «Бук-М3». На базе последнего создан комплекс «Викинг» с войсковой установкой, способной нести 12 ракет. Это позволяет полностью уничтожить реактивную систему залпового огня противника типа HIMARS», — добавил эксперт.

По словам Кнутова, создание автоматизированной системы управления всеми комплексами ПВО в цифровом режиме является главной задачей.

«Она позволит создать интегрированную систему, которая сможет решать задачи и противоракетной, и противовоздушной обороны с очень высокой эффективностью», — резюмировал он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил ПВО за отражение атаки на Курскую АЭС.

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