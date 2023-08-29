Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский полковник в отставке назвал способ улучшить ПВО России

Полковник Кнутов: автоматизация системы улучшит эффективность ПВО России

close
100%
Shutterstock

Директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что для повышения эффективности российской системы противовоздушной обороны (ПВО) нужно создать автоматизированную систему.

Он пояснил, что каждая система ПВО решает конкретные задачи. Эксперт указал, что существуют системы войсковой противовоздушной обороны, а есть объектовые системы.

«Кроме того, они делятся по дальности: есть большой дальности, есть средней, есть малой», — отметил полковник в отставке.

Кнутов указал, что войсковая система призвана прикрывать войска на поле боя, а объектовая — прикрывать военные и гражданские объекты на территории страны. К войсковой ПВО относятся комплексы «Тор-М2» и С300-В4.

«Один малой дальности, другой — большой. Второй способен решать задачи не только противовоздушной, но и противоракетной обороны. Если говорить о комплексах объектовых, то это С400, С350 «Витязь», С300 ПМ-2 и комплекс «Панцирь», — объяснил он.

Также военный сообщил, что С350 «Витязь» в зоне специальной военной операции смог отработать в автоматическом режиме без участия человека, из-за чего в западных странах эту систему назвали «уничтожителем крылатых ракет».

«К войсковым ПВО нужно добавить еще «Бук-М2» и «Бук-М3». На базе последнего создан комплекс «Викинг» с войсковой установкой, способной нести 12 ракет. Это позволяет полностью уничтожить реактивную систему залпового огня противника типа HIMARS», — добавил эксперт.

По словам Кнутова, создание автоматизированной системы управления всеми комплексами ПВО в цифровом режиме является главной задачей.

«Она позволит создать интегрированную систему, которая сможет решать задачи и противоракетной, и противовоздушной обороны с очень высокой эффективностью», — резюмировал он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил ПВО за отражение атаки на Курскую АЭС.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях