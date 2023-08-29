Задержанный сторонник «Азова»* рассказал о тайнике с бомбой в Калуге

Задержанный сотрудниками ФСБ сторонник террористической организации «Азов» (организация запрещена в России), житель Калужской области признался, что по заданию куратора разместил компоненты и составные части самодельного взрывного устройства, а в его средствах связи — инструкции по изготовлению бомбы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Кроме того, силовики нашли в тайнике переписку с украинским координатором, изобличающую преступные намерения фигуранта. Россиянин намеревался совершить теракт на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги.

Мужчина признался, что по прошествии некоторого времени с начала российской специальной военной операции начал помогать «организации на территории Украины» и перечислял ей деньги. Россиянин оставил номер телефона, после чего с ним связался некий Тарас.

До этого стало известно о задержании жителя Калужской области. По данным ЦОС ФСБ, после совершения теракта он намеревался перебраться на Украину и примкнуть к батальону «Азов».

По факту приготовления к госизмене, теракту, участию в деятельности террористической организации, а также прохождения обучения в целях терроризма в отношении калужанина возбуждены уголовные дела.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.