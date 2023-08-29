Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Задержанный сторонник «Азова»* рассказал о тайнике с бомбой в Калуге

ФСБ: в Калуге предотвращен теракт на объекте критической инфраструктуры

Задержанный сотрудниками ФСБ сторонник террористической организации «Азов» (организация запрещена в России), житель Калужской области признался, что по заданию куратора разместил компоненты и составные части самодельного взрывного устройства, а в его средствах связи — инструкции по изготовлению бомбы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Кроме того, силовики нашли в тайнике переписку с украинским координатором, изобличающую преступные намерения фигуранта. Россиянин намеревался совершить теракт на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги.

Мужчина признался, что по прошествии некоторого времени с начала российской специальной военной операции начал помогать «организации на территории Украины» и перечислял ей деньги. Россиянин оставил номер телефона, после чего с ним связался некий Тарас.

До этого стало известно о задержании жителя Калужской области. По данным ЦОС ФСБ, после совершения теракта он намеревался перебраться на Украину и примкнуть к батальону «Азов».

По факту приготовления к госизмене, теракту, участию в деятельности террористической организации, а также прохождения обучения в целях терроризма в отношении калужанина возбуждены уголовные дела.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

*   организация запрещена в России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях