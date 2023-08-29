Военные РФ рассказали о ситуации в Херсонской области

Соединениям группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки удалось уничтожили в Херсонской области реактивную систему залпового огня «Град» и ангар с вооружением украинских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены ангар с ВВТ одного из подразделений ВСУ...» — пояснил собеседник агентства.

Как уточняется, Вооруженные силы Украины на данном направлении потеряли 13 машин.

Также в островной зоне получилось уничтожить позицию украинских бойцов и 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему.

На Каховском направлении военные РФ уничтожили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские ВС уничтожили эшелон ВСУ с 30 бойцами и 10 единицами техники. В ведомстве уточнили, что разведка выявила прибытие на станцию разгрузки украинского эшелона.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.