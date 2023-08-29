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Колонна ВСУ попала под огонь своей артиллерии под Купянском

Марочко заявил, что колонна ВСУ попала под огонь своей артиллерии

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Украинская колонна из-за несогласованности действий оказалась под огнем собственной артиллерии на Купянском направлении, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что в районе Новоселовского колонна военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящая из двух бронетранспортеров и трех автомобилей, по какой-то причине изменила курс и начала двигаться в противоположном направлении.

«Данная колона была принята за российскую, и по ней был открыт артиллерийский огонь», — сказал Марочко.

После удара украинская техника была повреждена или уничтожена, а личный состав рассеялся по ближайшей лесополосе, уточнил эксперт.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами на Донецком направлении, в результате украинская армия потеряла около 30 бойцов и 10 единиц техники.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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