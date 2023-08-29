МО РФ: российские ВС уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами на Донецком направлении

Российские войска нанесли ракетный удар по украинскому эшелону с артиллерийскими боеприпасами на Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что разведка выявила прибытие на станцию разгрузки украинского эшелона, после чего координаты были переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования.

Российские силы нанесли по вагонам удар, уничтожив около 30 украинских военных и 10 единиц техники.

На видео Минобороны показаны кадры с разведывательного беспилотника над железнодорожной станцией, который запечатлел взрыв от попадания ракет.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения минометного расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным военного ведомства, за минувшие сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, три боевые бронемашины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и боевую машину РСЗО «Град».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.