Названы предполагаемые задачи F-16 на Украине

Украине необходимо, как минимум, 200 истребителей F-16 для полноценного выполнения боевых задач, однако в нужном количестве их никто не поставит, заявил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью «Ленте.ру».

Матвийчук отметил, что хотя в принципе F-16 могли бы быть отправлены на Украину уже завтра, проблема заключается в отсутствии подготовленных летчиков, способных управлять этими самолетами. Курсы подготовки только недавно начались, и потребуется как минимум год, чтобы летчики освоили все необходимые навыки. Кроме того, чтобы истребители выполняли все функции, их должно быть не менее 200, однако по мнению Матвийчука, Украина даже не получит и 10 таких самолетов.

По словам полковника, единственное использование F-16 в таком небольшом количестве может заключаться в запуске ракет, например Storm Shadow. Однако он считает, что поставка истребителей имеет скорее пропагандистский характер и призвана продемонстрировать, что Запад готов поддерживать Украину.

Матвийчук предполагает, что к моменту, когда истребители будут готовы к поставке, конфликт может быть уже заморожен. Он также отмечает, что даже западные специалисты сомневаются в целесообразности передачи F-16 Украине, считая, что из-за их малочисленности они не смогут выполнять ни оборонительные, ни наступательные функции.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна надеется, что истребители F-16 могут появиться на фронте весной 2024 года. Он также отметил, что для использования истребителей требуется подготовить необходимую инфраструктуру.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.