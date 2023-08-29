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Российские вертолеты Ми-35М под Красным Лиманом уничтожили укрепления ВСУ

Минобороны: под Красным Лиманом вертолеты Ми-35М уничтожили опорный пункт ВСУ

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Кадр из видео/Минобороны РФ

Российскими транспортно-боевыми вертолетами Ми-35М Центрального военного округа на Краснолиманском направлении был уничтожен опорный пункт украинских войск. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве обороны России.

Вертолеты уничтожили опорный пункт с помощью неуправляемых авиационных ракет, взаимодействуя с передовым авиационным наводчиком.

Вертолетчик с позывным «Кот» рассказал об успешном выполнении задачи. По его словам, цель была поражена в полном объеме со 100%-ным качеством.

В Министерстве обороны отметили, что для исключения обнаружения российских вертолетов средствами ПВО противника ракетные пуски осуществлялись на малой высоте на скорости около 300 километров в час. После уничтожения всех наземных целей вертолеты благополучно вернулись на аэродром базирования.

Командование Центрального военного округа подчеркнуло высокую эффективность действий вертолетов Ми-35М, которые в ходе Специальной военной операции (СВО) успешно выполнили сотни боевых задач.

Ранее сообщалось, что артиллерия отряда специального назначения «Викинг» Вооруженных сил России ликвидировала украинскую пехоту при попытке контратаки в районе Клещеевки под Артемовском.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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