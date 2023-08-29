Ким Чен Ын заявил, что в водах у Корейского полуострова высок риск ядерной войны

Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения командования северокорейского военного-морского флота заявил, что США, Япония и Южная Корея своими конфронтационными действиями дестабилизируют регион вокруг Корейского полуострова и повышают уровень опасности возникновения ядерной войны, в том числе и на море. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер назвал недавно собравшихся вместе глав США, Японии и Южной Кореи «лидерами банд» и обвинил их в проведении безрассудных конфронтационных маневров, из-за чего воды вокруг Корейского полуострова сегодня превратились в крупнейший в мире район концентрации военной техники и самую нестабильную акваторию с риском ядерной войны.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном «без предварительных условий». Кирби добавил, что пока КНДР не дала положительный ответ на предложение.

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