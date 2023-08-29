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В Госдуме заявили, что ВСУ используют детей для шпионажа и диверсий

Вице-спикер Кузнецова: ВСУ вербуют детей для установления координат ВС России

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Пресс-служба «Единой России»

Заместитель главы Госдумы РФ, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Анна Кузнецова заявила, что Украина занимается вербовкой несовершеннолетних для атак по российским позициям и мирным жителям. Об этом Кузнецова написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще совершают преступления руками детей, вербуя несовершеннолетних, которых просят присылать фотографии или координаты наших войск. А после этого наносят артиллерийские удары по российским позициям и мирным жителям.

Парламентская комиссия, сказала Кузнецова, провела всесторонний анализ подобных преступлений. Их можно разделить на две группы: использование детей в боевых действиях и непосредственно вербовка.

Вице-спикер отметила, что для привлечения детей к диверсиям на Украине существуют лагеря подготовки. Они часто меняют свое местоположение, так как ВСУ скрывают факты использования детей в своих карательных операциях.

Кузнецова рассказала, что вербовка происходит обычно в соцсетях и мессенджерах. Боевиками ВСУ используются фейковые аккаунты или же они действуют через лидеров мнений. Переписка ведется в менеджерах, или в закрытых каналах, или с помощью чат-ботов.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что будет проведена принудительная эвакуация более 50 детей из двух районов Запорожской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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