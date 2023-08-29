Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Минобороны: система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

close
100%
РИА Новости

Министерство обороны РФ сообщило журналистам о неудачной попытке Киева атаковать объекты Российской Федерации с помощью беспилотника, который был уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью.

Инцидент произошел около 23:00 мск 28 августа.

Ранее, около 21:00 мск, Минобороны сообщило о ликвидации украинского беспилотника над территорией Белгородской области.

В августе стало известно, что в Белгороде на окна школ наклеят бронированную пленку. Отмечается, что оперштаб принял решение, согласно которому к очному и смешанному формату допускаются образовательные учреждения, находящиеся вне 20-километровой приграничной зоны.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в Белгородской области за сутки зафиксировали 115 прилетов. По его словам, в Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП «Шебекино». По хутору Бондаренков выпущено 13 минометных снарядов.

Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина заявила, что восстановление социальных объектов Белгородской области обойдется почти в 5 млрд рублей.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях