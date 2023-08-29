Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Министерство обороны РФ сообщило журналистам о неудачной попытке Киева атаковать объекты Российской Федерации с помощью беспилотника, который был уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью.

Инцидент произошел около 23:00 мск 28 августа.

Ранее, около 21:00 мск, Минобороны сообщило о ликвидации украинского беспилотника над территорией Белгородской области.

В августе стало известно, что в Белгороде на окна школ наклеят бронированную пленку. Отмечается, что оперштаб принял решение, согласно которому к очному и смешанному формату допускаются образовательные учреждения, находящиеся вне 20-километровой приграничной зоны.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в Белгородской области за сутки зафиксировали 115 прилетов. По его словам, в Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП «Шебекино». По хутору Бондаренков выпущено 13 минометных снарядов.

Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина заявила, что восстановление социальных объектов Белгородской области обойдется почти в 5 млрд рублей.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.