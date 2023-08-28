В МО РФ сообщили о пресечении попытки атаки на Белгородскую область

Министерство обороны России сообщило о пресечении очередной попытки Вооруженных сил Украины провести атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что попытка атаки была пресечена в 21:00 по московскому времени.

«Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по информации, предоставленной Минобороны РФ, ночью Киев предпринял попытку атаковать объекты Российской Федерации с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ответ российские средства противовоздушной обороны успешно уничтожили данные БПЛА над Брянской областью. Сегодня ночью в Москве аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково временно не принимали и не отправляли самолеты. Сообщалось о задержке более 15 рейсов.

Утром 27 августа стало известно, что российские средства ПВО сбили украинские дроны в Брянской и Курской областях.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.