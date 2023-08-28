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В Минобороны Украины заявили, что план по мобилизации не выполнен

Глава Минобороны Украины Резников: план по мобилизации еще не выполнен

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Daniel Cole/AP

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что план по мобилизации в стране на данный момент не выполнен. Об этом сообщает украинское издание «Лига.нет».

«Могу сказать, что тот план мобилизации, который был утвержден Верховной радой в соответствии с представлением, он еще не выполнен. В хорошем смысле. Это значит, что у нас нет сегодня необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности. То есть у нас есть еще ресурс с точки зрения правового плана», — сказал Резников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. В начале декабря прошлого года министр обороны страны Алексей Резников заявил, что проводить дополнительную мобилизацию пока не планируется.

Верховная рада по представлению главы государства продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней. Сроки мероприятий продлены до 19 февраля 2023 года.

В настоящее время на Украине продолжается спецоперация РФ. С 10 октября прошлого года российские Вооруженные силы наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это стало ответом на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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