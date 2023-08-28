Минобороны сообщило, что над акваторией Черного моря зафиксировали беспилотники ВВС США

Минобороны РФ сообщило, что над Черным морем зафиксировали полет в направлении российской границы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВВС США. По данным ведомства, БПЛА осуществляли разведку в районе Крымского полуострова.

«28 августа т.г. над юго-западной частью акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет в направлении Государственной границы Российской Федерации беспилотных летательных аппаратов ВВС США MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk», осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что для предотвращения нарушения госграницы и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки были подняты два российских истребителя дежурных сил ПВО. В результате этого беспилотники-разведчики изменили направление и покинули районы ведения воздушной разведки.

До этого сообщалось, что США запланировали в ближайшие годы вооружиться тысячами беспилотников.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.