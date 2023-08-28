В Запорожской области рассказали о переброске украинских военных на Ореховское направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выполняют переброску военных на Ореховское направление в Запорожской области. Об этом kp.ru рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По моим оценкам, это около 30 тыс. боевиков, которых перебрасывают не просто на Запорожский фронт, а именно на Ореховское направление», — уточнил эксперт.

По его словам, подразделения Украины пополняются в спешке за счет резервистов, которых «хватают на улицах».

«Понятно, что уровень их обученности, мягко говоря, составляет в лучшем случае от нескольких суток до нескольких недель, поэтому я надеюсь, что для наших ребят они не будут таким грозным противником», — сказал Рогов.

Помимо военных, Украина также перебросила на Ореховское направление не менее двух артиллерийских бригад ракетных систем залпового огня типа HIMARS и MARS, заключил эксперт.

25 августа Владимир Рогов говорил, что украинские войска с конца июля потеряли более 1 тыс. бойцов 10-го армейского корпуса в атаках на населенный пункт Работино на Запорожском направлении.

Ранее в Запорожской области рассказали о планах по восстановлению аэропортов.