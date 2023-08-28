В Совбезе России рассказали о разрабатываемом американцами вооружении

Соединенные Штаты занимаются разработкой биологического оружия, которое может быть нацелено и на определенные этносы, подобные планы американской стороны подтверждены, утверждает заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. Об этом сообщает «Российская газета».

«Подтверждено, что США ведут разработку биологического оружия, в том числе нацеленного на определенные этнические группы», — обратил внимание Шевцов.

По его словам, сейчас американцы «предпринимают попытки перенести биопрограммы в другие государства».

Как добавил замсекретаря Совбеза РФ, в планах у американской стороны наладить контроль за биологическими исследованиями, а также собрать коллекции биологических материалов, патогенов.

«Пентагону теперь приходится мимикрировать, маскировать направленность своих проектов, прятаться за «гражданскими» научно-исследовательскими институтами», — заключил замсекретаря СБ РФ.

До этого Минобороны России предупредило, что США могут вести работы с компонентами биооружия.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».