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СБУ прикрыла в Виннице «бригаду», поставившую на поток справки для уклонистов

СБУ сообщила о прикрытии в Виннице «бизнеса» по предоставлению справок уклонистам

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РИА «Новости»

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили в Telegram-канале, что совместно с полицией ликвидировали в Виннице «бизнес» по оформлению фальшивых справок для военнообязанных, которые хотели покинуть страну. Отмечается, что в «бригаде» состояли более десяти человек под руководством сотрудника одной из клиник.

«Контрразведка Службы безопасности совместно с национальной полицией ликвидировала в Виннице масштабную схему нелегального выезда за границу граждан призывного возраста», — говорится в сообщении.

В силовом ведомстве отметили, что был задержан чиновник местного лечебно-диагностического центра, который являлся организатором схемы. Он привлек к незаконной деятельности более 10 человек, включая чиновников областной военно-врачебной комиссии.

По данным СБУ, организатор преступной схемы предлагал потенциальным призывникам выехать за границу на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья, чтобы избежать мобилизации. Стоимость услуги оценивалась от трех до 10 тысяч долларов.

Правоохранители установили более 200 эпизодов преступной деятельности. Организатору предъявлено обвинение в незаконной переправке граждан через границу, решается вопрос о возбуждении дела по статье о взятке.

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

До этого Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Одессе инженера, присвоившего $27 тысяч на спорткомплекс для ВСУ.

Ранее на Украине раскрыли крупную схему поставки бракованных бронежилетов для ВСУ.

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